«دو» تطلق حملتها «الخير يدوم»

أطلقت ((دو))، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، حملتها الرمضانية الجديدة تحت شعار ((الخير يدوم))، وذلك بالتعاون مع المخرجة الإماراتية الشهيرة عائشة الزعابي.

وتتمثل أهداف الحملة في تسليط الضوء على التأثير المستدام الذي يمكن أن تحدثه المساهمات والأعمال الخيرية، بغض النظر عن حجمها أو شكلها أو نوعها. ويشهد التعاون، تصوير فيديو قصير من إخراج عائشة الزعابي، يستعرض مجموعة من التجارب الواقعية لعملاء ((دو))، وردة فعلهم لبعض المبادرات الإنسانية، وذلك في سرد قصصي يجسد القيم الأصيلة لشهر رمضان المبارك ونشر الخير. ويسلط الفيديو الضوء على عدد من القصص الفردية الإيجابية لأشخاص أثرت ((دو)) في حياتهم، وزرعت ابتسامة في قلبهم، بفضل الدعم الذي قدمته الشركة، بناء على قيمها ورؤيتها التي تركز على أهمية قيم التعاون ومساعدة الآخرين.

قيم الخير

وقال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: ((يجسّد شهر رمضان المبارك قيم الخير والعطاء والتراحم، ونؤمن في ((دو)) بأن مسؤوليتنا تمتد إلى ما هو أبعد من تقديم خدمات اتصال استثنائية لعملائنا. ويسعدنا التعاون مع المخرجة الإماراتية المبدعة عائشة الزعابي، في إطار حملة ((الخير يدوم))، والتي نستعرض خلالها قصصاً حقيقية من حياة عملائنا، لتسليط الضوء على العلاقات والروابط العميقة التي كونتها ((دو)) مع عملائها على مر السنين.

وندرك في ((دو)) أهمية البقاء على اتصال مع أحبائنا، خاصة خلال المناسبات الملهمة، مثل شهر رمضان المبارك. ويتمثل هدفنا من التجارب الهادفة والمبادرات المؤثرة التي نقدمها خلال الشهر الفضيل، في التأثير إيجاباً في حياة الأفراد والعائلات الأقل حظاً، وتجسيد قيم العطاء الرمضانية، عبر تقديم الدعم لمختلف فئات المجتمع الإماراتي)).

وتلتزم الشركة خلال الشهر الفضيل، بمجموعة من الأنشطة التي تتماشى مع شعار حملتها ((الخير يدوم)). وتتضمن هذه الأنشطة عدداً من الشراكات مع جمعيات خيرية مختلفة، ومبادرات تطوعية. ومن المؤكد أن تعزز الأنشطة التطوعية لموظفي ((دو))، بما يتماشى مع أهداف حملتها الرمضانية.

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