«الدار» تطلق مشروعاً سكنياً في مارينا جزيرة السعديات

أعلنت شركة الدار العقارية عن إطلاق مشروع ((نوران ليفينج))، وهو مجتمع سكني في منطقة المارينا بجزيرة السعديات. والمشروع التطويري يعد أول مشاريع الدار السكنية في منطقة المارينا، على بعد مسافة قصيرة من أبرز المعالم الترفيهية التي ستزخر بها الواجهة البحرية الجديدة.

وسيضم مشروع ((نوران ليفينج)) 372 وحدة سكنية. وستكون الوحدات متاحة للمشترين من كافة الجنسيات، بدءاً من 19 مارس الجاري. ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاءات في المشروع خلال الربع الأخير من عام 2024، على أن تبدأ مرحلة تسليم الوحدات خلال الربع الأخير من عام 2027.

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