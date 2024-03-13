طن الكاكاو يتخطى 7000 دولار للمرة الأولى في تاريخه

قفزت العقود المستقبلية في الكاكاو إلى مستوى قياسي جديد خلال جلسات التداول، حيث تجاوز سعر الطن 7 آلاف دولار في بورصة نيويورك للمرة الأولى، بعدما أدت المخاوف بشأن الإمدادات إلى ارتفاع متواصل في الأسعار، وهو ما قد يؤرق صانعي الشوكولاتة لفترة طويلة. قفز العقد الأكثر تداولاً للكاكاو بنسبة 5.5 % تقريباً، إلى 7096 دولاراً الثلاثاء، وصعد منذ بداية العام وحتى الآن بحوالي 68 %.

وأدى ارتفاع التكاليف إلى الضغط على صانعي الشوكولاتة، مع استمرار تراجع الإنتاج لدى كبار المزارعين في ساحل العاج وغانا، وسط سوء الأحوال الجوية، والمخاوف الهيكلية في القطاع، مثل شيخوخة ومرض الأشجار. لا يزال عدد الوافدين إلى موانئ ساحل العاج أقل بـ 30 % تقريباً، مقارنة بمستويات العام الماضي، ومن غير المتوقع أن يوفر موسم حصاد نصف المحصول الذي يبدأ في أبريل المقبل أخباراً جيدة، كما يأمل المزارعون.

وتتوقع هيئة تنظيم القطاع الزراعي في البلاد، أن يتراوح إجمالي حصاد نصف المحصول بين 400 و500 ألف طن، حسبما ذكرت بلومبرغ، يوم الخميس الماضي، مقارنة بـ 600 إلى 620 ألف طن في العام السابق.

وقال محللو ((سيتي ريسيرش))، بمن فيهم أكاش دوشي، في فبراير، إن العقود المستقبلية للكاكاو في بورصة نيويورك، قد تُتداول في نطاق يتراوح بين 7000 و10000 دولار للطن، إذا استمر تراجع الإمدادات من دول غرب أفريقيا، دون حدوث انخفاض كبير في الطلب. وأضاف المحللون أنه إذا ما تحقق هذا السيناريو، قد لا تقل الأسعار حتى النصف الثاني من عام 2025.

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