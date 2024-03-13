الصقور يعانق الفوز على حساب خورفكان بثنائية الكاسير وضياء سبع

عانق فريق الإمارات الفوز اخيرا وبعد 10 هزائم متتالية على حساب ضيفه خورفكان بالفوز عليه 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مواجهة متوسطة الأداء نال خلالها الضيوف افضلية التقدم بالهدف الأول لكن صاحب الأرض نجح في قلب الطاولة وتحقيق فوزه الثاني في المنافسة مكررا فوزه الوحيد الذي كان قد حققه على ذات الفريق في الجولة الثالثة من المنافسة، بالنتيجة رفع "الصقور" رصيده إلى 8 نقاط متقدما من المركز الأخير إلى الثالث عشر، وبقى خورفكان برصيد 17 نقطة في المركز التاسع.

منذ صافرة البداية كشف الفريقان عن رغبتهما في تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث، باعتمادهما على سلاح الهجوم لهز الشباك، ما نتج عنه تبادل عدد من الهجمات والتي ولم تخلو من الخطورة، ونال خورفكان الأفضلية بالتقدم عن طريق عمر سعيد في الدقيقة 24 محرزا اول أهدافه ببطولة الدوري، ليشتعل اللقاء ويرتفع حماس الفريقين وكان "الصقور" الأكثر نشاطا في الجانب الهجومي لكنه لم ينجح في التعديل حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الحصة الأولى.

وتواصل اللعب الهجومي في الشوط الثاني، مع تفوق الصقور الذي نجح في العودة للقاء بهدف التعادل بواسطة باكو الكاسير مستفيدا من إرتباك دفاع المنافس في الدقيقة 62، وساهم الهدف في رفع الروح المعنوية للصقور الذي أضاف سريعا هدف التقدم الثاني بامضاء ضياء سبع في الدقيقة 65،.

واستمرت المحاولات من جانب الفريقين لهز الشباك ونجح سهيل المطوع حارس الصقور في إنقاذ مرماه من هدف محقق بالتصدي لتهديفة لورينسي بالقرب من المرمى، وكذلك الحال مع أحمد ديدا حارس خورفكان الذي تصدى لتهديفه نزار الرشدان، وشهدت الدقائق الأخيرة هجوما متبادلا بين الفريقين لكن صافرة الحكم أعلنت عن نهاية اللقاء بفوز ثمين للصقور.

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