حمدان بن محمد: رحم الله سعيد جمعة النابودة

(MENAFN
- Al-Bayan)
نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سعيد جمعة النابودة، رئيس غرفة تجارة دبي سابقاً والذي وافاه الأجل، الأربعاء، واصفاً سموه إياه برائد الأعمال المقرب من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه.
وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "رحم الله سعيد جمعة النابودة، أحد رواد الأعمال الإماراتيين ورئيس غرفة تجارة وصناعة دبي سابقاً
وأحد الرجال المقربين من الشيخ راشد بن سعيد.. خالص العزاء وصادق المواساة لأهله وذويه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
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