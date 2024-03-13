حمدان بن محمد: رحم الله سعيد جمعة النابودة

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سعيد جمعة النابودة، رئيس غرفة تجارة دبي سابقاً والذي وافاه الأجل، الأربعاء، واصفاً سموه إياه برائد الأعمال المقرب من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "رحم الله سعيد جمعة النابودة، أحد رواد الأعمال الإماراتيين ورئيس غرفة تجارة وصناعة دبي سابقاً

وأحد الرجال المقربين من الشيخ راشد بن سعيد.. خالص العزاء وصادق المواساة لأهله وذويه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".





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