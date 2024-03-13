حتا يقيل الإيطالي فيفياني بعد سلسلة من النتائج السلبية

حتا يقيل الإيطالي فيفياني بعد سلسلة من النتائج السلبية
التاريخ
3/13/2024 7:20:49 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن نادي حتا
إقالة مدربه الايطالي فابيو فيفياني، بعد سلسلة من النتائج السلبية قادت الفريق إلى التراجع للمركز الأخير برصيد 5 نقاط في دوري أدنوك للمحترفين.
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