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مكتوم بن محمد: دبي فقدت سعيد جمعة النابودة

3/13/2024 7:20:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نعى
سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية،
سعيد جمعة النابودة،
الذي انتقل إلى جوار ربه في هذا الشهر الفضيل، مؤكداً سموه أن الراحل كان أحد المخلصين الذي عاصروا المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وعملوا وفق رؤيته وواكبوا طموحه.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "فقدت دبي سعيد جمعة النابودة الذي انتقل إلى جوار ربه في هذا الشهر الفضيل، الراحل كانت له مسيرة حافلة من العمل والإنجازات، عمل على تأسيس أحد أهم مجموعات الأعمال في الإمارات ودبي، وترأس غرفة تجارة دبي، وساهم في العمل المؤسسي للمجلس الوطني الاتحادي، وكان أحد المخلصين الذي عاصروا الشيخ راشد بن سعيد وعملوا وفق رؤيته وواكبوا طموحه".

وأضاف سموه: "رحم الله سعيد جمعة النابودة وأسكنه فسيح جنّاته، ونسأل الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

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