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الإمارات ترحب بنتائج اجتماع الأطراف الليبية في القاهرة

3/13/2024 7:20:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رحبت دولة الإمارات بنتائج الاجتماع الذي جرى بمقر الجامعة العربية في القاهرة واتفقت خلاله الأطراف الليبية على الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتأكيد سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وأثنت وزارة الخارجية في بيان لها على جهود جامعة الدول العربية في إنجاح الحوار والتوافقات المهمة التي تم التوصل إليها، لتحقيق التسوية السياسية في ليبيا، معربة عن أملها في أن يكون الاتفاق خطوة مهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا، ومكملاً لجهود بعثة الأمم المتحدة.

كما جددت الوزارة موقف دولة الإمارات الثابت الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفق مخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، ومخرجات الحوار السياسي المعتمد من قبل بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

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