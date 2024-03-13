نقل المعتقل المريض بالسرطان وليد دقة إلى المستشفى إثر تدهور جديد على صحته

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / قالت عائلة المعتقل وليد دقة المريض بالسرطان، إنه نُقل، للمرة الثانية خلال أسبوعين، إلى المستشفى نتيجة تدهور وضعه الصحي، وإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع المحامي من زيارته.

وكانت محكمة الاحتلال العليا قد رفضت في 20 تشرين الثاني 2023 الإفراج عنه، رغم أنه أنهى مدة حكمه الفعلية في 24 آذار 2023، ويدخل بعد عشرة أيام عامه الـ39 في الأسر.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، إنه في ضوء استمرار تدهور الوضع الصحي للمعتقل دقة، ونقله المتكرر من السجن إلى المستشفى، دون توفر تفاصيل أكثر عن وضعه الصحي، يتجاوز هذا كونه جريمة طبية مستمرة بحقه منذ سنوات، لقرار واضح بتصفيته، وذلك مع استمرار اعتقاله رغم ما وصل إليه من وضع صحي بالغ الخطورة، إذ تعمد إدارة معتقلات الاحتلال إلى عرقلة زيارة قبل الطواقم القانونية له، إلى جانب حرمانه من التواصل مع عائلته.

وأضافا أن إدارة معتقلات الاحتلال أبلغت محاميته اليوم بأنه تم نقله من "عيادة سجن الرملة" إلى مستشفى "أساف هروفيه" بعد تدهور جديد طرأ على وضعه الصحي، ليأتي هذا النقل بعد فترة وجيزة من نقله إلى "عيادة سجن الرملة"، التي هي شاهدة على الجرائم الطبية الممنهجة بحق المعتقلين المرضى تاريخيا، والتي شهدت كذلك استشهاد العديد منهم، وكان آخرهم الشهيد عاصف الرفاعي المصاب بالسرطان.

وأوضحا أن جميع الانتكاسات التي تعرض لها دقة جاءت بعد نقله من المستشفيات (المدنية) إلى المعتقلات وتحديدا معتقل (الرملة).

وذكرت الهيئة والنادي، أنه رغم أننا توجهنا إلى عدة أطراف ودول شقيقة للتدخل في قضية المعتقل وليد دقة منذ ما قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر، للتدخل العاجل والفوري لإطلاق سراحه، وإنقاذ حياته، بعد أن أبقى الاحتلال على اعتقاله، رغم انتهاء مدة حكمه البالغة 37 عامًا، وذلك بإضافة عامين على حكمه ليصبح (39 عاما).

وبينا أنه إلى جانب النداءات المتكررة، فشلت المحاولات القانونية التي تمت خلال العام الماضي في محاولة إنقاذ حياته بالإفراج عنه ليكون بين عائلته، بقرار من محاكم الاحتلال التي شكلت كذلك ذراعا في استمرار الجريمة بحقه.

الجدير ذكره، أن دقة كما كل المعتقلين تعرض لعمليات قمع ونقل متكررة بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وكان من بينها عملية نقله إلى معتقل "جلبوع" الذي شهد أبرز عمليات القمع والتعذيب والتنكيل، وهو واحد من بين مئات المعتقلين المرضى الذين يواجهون جرائم طبية ممنهجة، وصلت ذروتها بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، إذ أدت هذه الجرائم إلى استشهاد 12 معتقلا على الأقل ممن أُعلن أنهم داخل معتقلات الاحتلال ومعسكراته.

وحمّلت الهيئة والنادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقل دقة الذي يُعتبر من قدامى المعتقلين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، إذ رفض الاحتلال على مدار عقود طويلة الإفراج عنه ضمن أي صفقة تبادل أو إفراجات.

كما جددت الهيئة والنادي مطالبتهما لكل المؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها اللازمة تجاه الجرائم المتصاعدة بحق المعتقلين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته.











