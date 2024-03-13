جمعية الرواد : نطمح للوصول إلى تقديم 30 ألف وجبة ساخنة في تكية عايدة خلال شهر رمضان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / عملت تكية عايدة من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك للعام الخامس على التوالي للاستجابة لاحتياجات العائلات المتعففة في محافظة بيت لحم وتقديم وجبات ساخنة للصائمين والمعوزين ضمن المناطق المهمشة في مخيم عايدة والمناطق المجاورة في محافظة بيت لحم حيث تسعى التكية لتقديم أكثر من 1000 وجبة يوميا لتصل لأكثر من 30 ألف وجبة نهايه الشهر الفضيل.
تعتمد التكية في عملها على إيصال وجبات الإفطار الساخنة إلى بيوت العائلات ، حيث حملت التكية شعار #لباب_بيتك ، وتواصل تكية عايدة عملها في ظل الوضع الإقتصادي الصعب وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمواد الأساسية خاصة في ظل الحصار والعدوان المستمر على الضفة الغربية وقطاع غزة ما يزيد من الأعداد المستفيدة من الوجبات التي تقدمها تكية عايدة والتي تسعى جمعية الرواد القائمة على أعمال التكية إلى تلبية احتياجاتهم بزيادة عدد الوجبات المقدمة خلال شهر رمضان المبارك .
أكثر من ألف طرد غذائي للعائلات خلال شهر رمضان :
ونظراً للحاجة الملحة والظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر بها الضفة الغربية وارتفاع نسبة البطالة والعاطلين عن العمل تسعى جمعية الرواد لتقديم أكثر من 1000 طرد غذائي للعائلات المتعففة في مخيم عايدة والمناطق المجاورة في محافظة بيت لحم خلال شهر رمضان في محاولة لتخفيف معاناة العائلات وتوفير الاحتياجات الأساسية لكل عائلة .
تأمين كسوة العيد لأكثر من 500 طفل :
تقوم جمعية الرواد بالعمل على توفير أكثر من 500 كسوة عيد الفطر من ملابس للأطفال للتخفيف على كاهل العائلات ومحاولة رسم الإبتسامة على وجوه الأطفال خلال فترة عيد الفطر رغم كل الظروف الصعبة الراهنة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة
برنامج إغاثي مستدام :
تأتي هذه الاستجابات الطارئة كجزء من خطة جمعية الرواد للثقافة والفنون لعمل برنامجها الإغاثي وبشكل مستدام ، وخاصة بعد نجاح عمل تكية عايدة لتقديم أكثر من 63000 ألف وجبة إفطار خلال السنوات الأربعة الماضية وأكثر من 2000 طرد و 2000 كسوة عيد إضافة للتدخلات الإنسانية لاحتياجات العائلات من أدوية ومساعدات عينية ومادية مختلفة .
وتعد تكية عايدة في عامها الخامس ملاذاً لمئات العائلات المتعففة ضمن جهودها للحفاظ على سلامة وكرامة أهلنا في مخيم عايدة والمناطق المجاورة في محافظة بيت لحم .
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