جمعية الرواد : نطمح للوصول إلى تقديم 30 ألف وجبة ساخنة في تكية عايدة خلال شهر رمضان

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / عملت تكية عايدة من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك للعام الخامس على التوالي للاستجابة لاحتياجات العائلات المتعففة في محافظة بيت لحم وتقديم وجبات ساخنة للصائمين والمعوزين ضمن المناطق المهمشة في مخيم عايدة والمناطق المجاورة في محافظة بيت لحم حيث تسعى التكية لتقديم أكثر من 1000 وجبة يوميا لتصل لأكثر من 30 ألف وجبة نهايه الشهر الفضيل.

تعتمد التكية في عملها على إيصال وجبات الإفطار الساخنة إلى بيوت العائلات ، حيث حملت التكية شعار #لباب_بيتك ، وتواصل تكية عايدة عملها في ظل الوضع الإقتصادي الصعب وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمواد الأساسية خاصة في ظل الحصار والعدوان المستمر على الضفة الغربية وقطاع غزة ما يزيد من الأعداد المستفيدة من الوجبات التي تقدمها تكية عايدة والتي تسعى جمعية الرواد القائمة على أعمال التكية إلى تلبية احتياجاتهم بزيادة عدد الوجبات المقدمة خلال شهر رمضان المبارك .





أكثر من ألف طرد غذائي للعائلات خلال شهر رمضان :

ونظراً للحاجة الملحة والظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر بها الضفة الغربية وارتفاع نسبة البطالة والعاطلين عن العمل تسعى جمعية الرواد لتقديم أكثر من 1000 طرد غذائي للعائلات المتعففة في مخيم عايدة والمناطق المجاورة في محافظة بيت لحم خلال شهر رمضان في محاولة لتخفيف معاناة العائلات وتوفير الاحتياجات الأساسية لكل عائلة .

تأمين كسوة العيد لأكثر من 500 طفل :

تقوم جمعية الرواد بالعمل على توفير أكثر من 500 كسوة عيد الفطر من ملابس للأطفال للتخفيف على كاهل العائلات ومحاولة رسم الإبتسامة على وجوه الأطفال خلال فترة عيد الفطر رغم كل الظروف الصعبة الراهنة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة

برنامج إغاثي مستدام :

تأتي هذه الاستجابات الطارئة كجزء من خطة جمعية الرواد للثقافة والفنون لعمل برنامجها الإغاثي وبشكل مستدام ، وخاصة بعد نجاح عمل تكية عايدة لتقديم أكثر من 63000 ألف وجبة إفطار خلال السنوات الأربعة الماضية وأكثر من 2000 طرد و 2000 كسوة عيد إضافة للتدخلات الإنسانية لاحتياجات العائلات من أدوية ومساعدات عينية ومادية مختلفة .

وتعد تكية عايدة في عامها الخامس ملاذاً لمئات العائلات المتعففة ضمن جهودها للحفاظ على سلامة وكرامة أهلنا في مخيم عايدة والمناطق المجاورة في محافظة بيت لحم .