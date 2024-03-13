الأونروا تعلن استشهاد أحد موظفيها في غارة إسرائيلية على أكبر مستودعاتها في رفح

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN / أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن واحدًا من موظفيها على الأقل استشهد في قصف إسرائيلي استهدف مستودعا للمساعدات في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الوكالة في بيان "قُتل موظف واحد على الأقل من موظفي الأونروا وأصيب 22 آخرون عندما قصفت القوات الإسرائيلية مركزا لتوزيع المواد الغذائية في الجزء الشرقي من مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وأعلنت مصادر محلية استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين في قصف طيران الاحتلال لمقر توزيع مساعدات "الأونروا" وسط مدينة رفح، والشهداء هم: عماد محمود خميس صيدم (50 عاما)، ومحمد عبد الحليم محمد أبو حسنة (39 عاما)، وحسني يوسف موسى أبو جزر (42 عاما) وثلاثتهم من رفح، والطفل مسعد حسن لطفي البيشاوي (15 عاما) نازح من مدينة غزة، وأكرم خالد يوسف أبو سبلة (27 عاما) نازح من حي الصبرة في مدينة غزة.

وجرى نقل جثامين الشهداء، والمصابين، إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في رفح.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني "إن هجوم اليوم على أحد مراكز التوزيع القليلة المتبقية التابعة للأونروا في قطاع غزة يأتي في الوقت الذي تنفد فيه الإمدادات الغذائية، وينتشر الجوع على نطاق واسع، وفي بعض المناطق، يتحول الأمر إلى مجاعة".

وأضاف أن "كل يوم، نشارك إحداثيات جميع منشآتنا في كافة أنحاء قطاع غزة، وقد تلقى الجيش الإسرائيلي الإحداثيات بما في ذلك إحداثيات هذه المنشأة يوم أمس الثلاثاء".

وأشار البيان إلى أنه "منذ بدء الحرب قبل خمسة أشهر، سجلت الأونروا عددا غير مسبوق من الانتهاكات ضد موظفيها ومرافقها يفوق أي نزاع آخر في العالم، مع مقتل ما لا يقل عن 165 من موظفيها، منهم من قتلوا أثناء تأدية مهام عملهم، وإصابة أكثر من 150 مرفقا من مرافقها، بعضها دُمر بالكامل ومن بينها العديد من المدارس".

ولفت البيان إلى استشهاد أكثر من 400 مواطن "أثناء لجوئهم تحت علم الأمم المتحدة".

وقال لازاريني "يجب حماية الأمم المتحدة وموظفيها ومبانيها وأصولها في الأوقات كافة. ومنذ بدء هذه الحرب، أصبحت الهجمات على مرافق الأمم المتحدة وقوافلها وموظفيها أمرا شائعا في تجاهل صارخ للقانون الإنساني الدولي. إنني أدعو مرة أخرى إلى إجراء تحقيق مستقل في هذه الانتهاكات وإلى الحاجة إلى المساءلة".

وكانت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما أفادت وكالة فرانس برس في وقت سابق بأن مستودعًا/مركزًا لتوزيع الدقيق تابعًا للوكالة تعرض للقصف في رفح.

وأوضحت أن "الأونروا تستخدم هذا المرفق لتوزيع المواد الغذائية التي تشتد الحاجة إليها وغيرها من المواد المنقذة للحياة على النازحين في جنوب غزة".

ويتكدس في رفح القسم الأكبر من 1,7 مليون نازح من أصل 2,4 مليون من سكان غزة، في ظروف تقول الأمم المتحدة إنها أقرب إلى المجاعة.

وقال مصدر في الأونروا إن المستودع هو أكبر مخازن الوكالة في جنوب قطاع غزة ويستقبل المساعدات القادمة من معبري رفح وكرم أبو سالم قبل توزيعها