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40 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

3/13/2024 7:09:47 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN / أدى آلاف المواطنين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأربعاء، رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 40 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، في ثالث أيام شهر رمضان الفضيل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نشرت حواجزها العسكرية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ومنعت عددا من الشبان من الدخول للصلاة في المسجد الأقصى، كما داهمت شرطة الاحتلال باحات المسجد.

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