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تدمير 150 مبنى للأونروا منذ بداية الحرب على غزة

3/13/2024 7:09:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بتعرض 150 مبنى تابعا لها في قطاع غزة للتدمير الكامل منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

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