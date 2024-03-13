تدمير 150 مبنى للأونروا منذ بداية الحرب على غزة

تدمير 150 مبنى للأونروا منذ بداية الحرب على غزة
التاريخ
3/13/2024 7:09:01 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بتعرض 150 مبنى تابعا لها في قطاع غزة للتدمير الكامل منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
MENAFN13032024000208011052ID1107974495
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.