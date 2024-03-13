امطار غزيرة جداً قادمة للمملكة بهذا الموعد
التاريخ
3/13/2024 7:09:00 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت مواقع مختصة في اخبار الطقس انه من المرجح وخلال مُنتصف الاسبوع القادم ان تتأثر المملكة في حالة جوية مصحوبة بأمطار غزيرة جداً.
واشارت ان الحالة الجوية ستؤدي الى انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة بمشيئة الله تعالى.
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