الملك يعزي عشيرة أبو الفيلات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة أبو الفيلات بوفاة عبدالحفيظ عبدالغني أبو الفيلات.
ونقل العيسوي،خلال زيارته بيت عزاء المرحوم تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
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