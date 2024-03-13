Thursday, 14 March 2024 03:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الامن العام : القبض على 3 أشخاص احتالوا على العديد من المواطنين

3/13/2024 7:09:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي تمكّنوا من خلال التحقيق بعدد من الشكاوى التي وردت إليهم، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بالاحتيال الإلكتروني على العديد من المواطنين.
وتتلخص طريقة الاحتيال قيام أولئك المحتالين بارسال رسائل الكترونية وايهام الضحايا بالحصول على مرابح مالية مقابل القيام بمهمات يومية، ويُطلب منهم إنشاء عدد من المحافظ الإلكترونية وذلك لاستخدامها في عملية الاحتيال، ومن ثم القيام باستخدام تلك المحافظ لتحويل الأموال إلى منصّات لتداول العملات الرقمية خارج الأردن اضافة الى الطلب منهم ايداع مبالغ مالية والحصول على ارباح وفوائد ويتم تحويلها كذلك لخارج البلاد .

MENAFN13032024000208011052ID1107974492

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث