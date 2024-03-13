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تحذير امني هام الى جميع المواطنين

3/13/2024 7:09:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - جددت وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الامن العام تحذيرها من التعامل مع منصات غير موثوقة، وتدّعي الحصول على الربح مقابل تنفيذ مهمات أو استخدام المحافظ الإلكترونية لعمليات تحويل الأموال عبر تلك المواقع.

وأكّدت في بيان اليوم الاربعاء على أهمية المحافظة على خصوصية معلوماتك الشخصية والبنكية حتى لا تقع ضحية للاحتيال المالي الإلكتروني.

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