تحذير امني هام الى جميع المواطنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - جددت وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الامن العام تحذيرها من التعامل مع منصات غير موثوقة، وتدّعي الحصول على الربح مقابل تنفيذ مهمات أو استخدام المحافظ الإلكترونية لعمليات تحويل الأموال عبر تلك المواقع.
وأكّدت في بيان اليوم الاربعاء على أهمية المحافظة على خصوصية معلوماتك الشخصية والبنكية حتى لا تقع ضحية للاحتيال المالي الإلكتروني.
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