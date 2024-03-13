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حادث سير داخل نفق الشعب

3/13/2024 7:09:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة السير ان حادث سير وقع بين مركبتين داخل نفق الشعب باتجاه المدينة الطبية الذي تسبب لتباطؤ ملموس في الحركة المرورية .
واضافت الادارة : " علماً ان كوادرنا المتواجدة في الموقع تعمل حالياً على رفع أثر الحادث وتسيير الحركة المرورية وتنظيمها ، راجين من الأخوة السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير " .

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