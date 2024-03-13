بلينكن: الممر البحري ليس بديلا عن إدخال المساعدات برا لغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن انه تحدث مع قبرص وبريطانيا والإمارات وقطر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشأن الممر البحري لغزة.
وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي ، الأربعاء : عند إنشاء الممر البحري سيمكن توزيع ما يصل إلى مليوني وجبة يوميا بالإضافة إلى الأدوية.
وقال بلينكن ان الممر البحري ليس بديلا عن إدخال المساعدات برا إلى قطاع غزة.
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