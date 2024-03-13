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بلينكن: الممر البحري ليس بديلا عن إدخال المساعدات برا لغزة

3/13/2024 7:09:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن انه تحدث مع قبرص وبريطانيا والإمارات وقطر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشأن الممر البحري لغزة.
وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي ، الأربعاء : عند إنشاء الممر البحري سيمكن توزيع ما يصل إلى مليوني وجبة يوميا بالإضافة إلى الأدوية.

وقال بلينكن ان الممر البحري ليس بديلا عن إدخال المساعدات برا إلى قطاع غزة.

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