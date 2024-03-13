جنوب إفريقيا: سنعتقل جنود جيش الاحتلال الذين يحملون جنسية بلادنا

جنوب إفريقيا: سنعتقل جنود جيش الاحتلال الذين يحملون جنسية بلادنا
التاريخ
3/13/2024 7:09:00 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، الأربعاء، أنه سيتم اعتقال جنود جيش الاحتلال، الذين يحملون جنسية جنوب إفريقيا عند وصولهم إلى البلاد.
MENAFN13032024000208011052ID1107974488
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.