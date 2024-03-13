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جنوب إفريقيا: سنعتقل جنود جيش الاحتلال الذين يحملون جنسية بلادنا

3/13/2024 7:09:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، الأربعاء، أنه سيتم اعتقال جنود جيش الاحتلال، الذين يحملون جنسية جنوب إفريقيا عند وصولهم إلى البلاد.

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