ولي العهد يلتقي الشيخ ضيف الله القلاب
التاريخ
3/13/2024 7:08:59 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الشيخ ضيف الله القلاب.
ونشر الشيخ القلاب صورًا مع سمو ولي العهد، على حسابه على فيسبوك، وعلق عليها: تشرفت اليوم بلقاء سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله المعظم حفظه الله ورعاه في قصر السلام.
MENAFN13032024000208011052ID1107974487
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.