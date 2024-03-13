قبرص: إرسال مساعدات لغزة عبر الممر البحري الجديد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية القبرصي يوم الأربعاء إن شحنة ثانية من المساعدات سيتم إرسالها من قبرص إلى قطاع غزة في الأيام المقبلة مشيرا إلى زيادة الترحيب بأن الجزيرة يمكن أن تلعب دورا محوريا في إيصال الإمدادات عن طريق البحر إلى القطاع.
وغادرت من قبرص يوم الثلاثاء سفينة تحمل نحو 200 طن من المساعدات الغذائية لغزة عبر طريق بحري جديد لم يختبر بعد.
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