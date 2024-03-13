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شهداء وجرحى باستهداف جديد لفلسطينيين ينتظرون المساعدات

3/13/2024 7:08:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين ، ليل الأربعاء / الخميس ، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على تجمع لمواطنين ينتظرون المساعدات عند دوار الكويت جنوبي مدينة غزة.
وتشير حصيلة أولية الى ارتقاء 3 شهداء واصابة 6 آخرين.

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