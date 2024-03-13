يديعوت أحرونوت: حكومة الحرب قد لا تستمر

يديعوت أحرونوت: حكومة الحرب قد لا تستمر
التاريخ
3/13/2024 7:08:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مصادر سياسية قولها إن التقديرات تشير إلى أن حكومة الحرب قد لا تستمر في ظل الطريقة التي تدار بها.
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