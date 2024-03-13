كوريا الجنوبية تدعو إسرائيل إلى التوقف عن قتل الفلسطينيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت كوريا الجنوبية عبر ممثلها لدى الأمم المتحدة، "إسرائيل" إلى التوقف الفوري عن قتل المواطنين الفلسطينيين، مشيرة إلى أنهم بحاجة ماسة لمساعدة إنسانية.
وقال ممثل كوريا الجنوبية في مؤتمر صحفي حول الوضع في غزة نظمه الجانب الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية: "إن جمهورية كوريا تدعو للوقف الفوري لقتل النساء والأطفال الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية دون عوائق".
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