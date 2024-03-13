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كوريا الجنوبية تدعو إسرائيل إلى التوقف عن قتل الفلسطينيين

3/13/2024 7:08:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت كوريا الجنوبية عبر ممثلها لدى الأمم المتحدة، "إسرائيل" إلى التوقف الفوري عن قتل المواطنين الفلسطينيين، مشيرة إلى أنهم بحاجة ماسة لمساعدة إنسانية.
وقال ممثل كوريا الجنوبية في مؤتمر صحفي حول الوضع في غزة نظمه الجانب الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية: "إن جمهورية كوريا تدعو للوقف الفوري لقتل النساء والأطفال الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية دون عوائق".

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