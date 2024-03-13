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النواب الأمريكي يقر بأغلبية ساحقة مشروع قانون حظر تيك توك

3/13/2024 3:12:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقرّ مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة مشروع قانون، اليوم الأربعاء، يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
وصوّت 352 نائباً لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.

وكانت بكين حذرت في وقت سابق، الولايات المتحدة، من أن الحظر المقترح على تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو "سيرتد حتما عليها".
ويتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسميا "حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة" ليصبح قانونا إذا وصل إلى البيت الأبيض.


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