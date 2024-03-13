وزير الزراعة: الأردن يهدر ثلث غذائه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تابع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، بحضور الممثل القطري لبرنامج الغذاء العالمي في الأردن البيرتو كوريا منديز، اليوم، مسار الخطة الإعلامية والإرشادية لوقف هدر الغذاء عبر كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل بمشاركة واسعة من الناشطين والجمعيات.



وأكد الحنيفات على مسار الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووضع الخطة للوصول إلى المدارس في كافة المحافظات من خلال أنشطة تحفز جهود الطلاب لوقف هدر الطعام من خلال التوعية والمسابقات، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من خلال خطب الجمعة، وزارة الاتصال الحكومي، نقابة الصحفيين، ووزارة الثقافة ونقابة الفنانين وكافة المؤسسات بما فيها الاتحادات والجمعيات الرياضية التي تساهم في صناعة الثقافة للحفاظ على الغذاء.

وبيّّن إنه تشير الأرقام المتوفرة إلى أن الأردن يهدر ثلث غذائه، والغذاء عبارة عن الماء والطاقة ومدخلات الإنتاج والجهد، وهذه الثقافة إذا تم ترسيخها لدى الجيل الحالي والقادم ستسهم في تنمية الأردن في خطوات تحقيق الأمن الغذائي المستدام في ظل الأزمات التي يمر بها العالم من تغير المناخ. والصراعات.



وأشار الحنيفات إلى الجهد الذي بذله برنامج الغذاء العالمي في إنجاح هذه الحملة وسبل تنفيذ خطط الحملة بما في ذلك إنشاء مظلة للجمعيات العاملة فيها ومتابعة الهاكاثون الذي يجمع مشاريع رائدة في مجال الحد من هدر الطعام، بالإضافة إلى خطة الترويج والإعلام لهذه الحملة التي تتضمن أجندتها أيضًا العديد من الفعاليات المجتمعية. مما سيساعد في الحفاظ على الطعام وتقليل الهدر.