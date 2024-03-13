Wednesday, 13 March 2024 11:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السيسي يحذر من اجتياح رفح

3/13/2024 3:12:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه على تل أبيب تحمل مسؤولية حماية مايقارب مليون ونصف فلسطيني نازح في رفح جنوبي القطاع.
كما حذر السيسي، خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، من مخطط الاحتلال بشن هجوم على رفح المتاخمة للحدود المصرية.
ويأتي ذلك بعدما أعرب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن تصميمه على تنفيذ عملية برية في رفح جنوب قطاع غزة، مؤكدا أن تل أبيب شددت على استبدال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".













MENAFN13032024000208011052ID1107974112

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث