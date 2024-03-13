السيسي يحذر من اجتياح رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه على تل أبيب تحمل مسؤولية حماية مايقارب مليون ونصف فلسطيني نازح في رفح جنوبي القطاع.
كما حذر السيسي، خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، من مخطط الاحتلال بشن هجوم على رفح المتاخمة للحدود المصرية.
ويأتي ذلك بعدما أعرب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن تصميمه على تنفيذ عملية برية في رفح جنوب قطاع غزة، مؤكدا أن تل أبيب شددت على استبدال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
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