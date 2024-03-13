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قصف إسرائيلي استهدف أكبر مستودعات الأونروا في رفح

3/13/2024 3:12:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التابعة للأمم المتحدة"الاونروا"، اليوم الأربعاء، إن أكبر مستودعات المساعدات التابعة لها في قطاع غزة تعرض للقصف، مما أدى إلى إصابة العشرات.
وذكرت المتحدثة باسم الأونروا، جولييت توما: "يمكننا أن نؤكد أن مستودع ومركز توزيع تابع للأونروا في رفح (جنوب غزة) تعرضا للقصف ما أدى إلى إصابة العشرات.













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