قصف إسرائيلي استهدف أكبر مستودعات الأونروا في رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التابعة للأمم المتحدة"الاونروا"، اليوم الأربعاء، إن أكبر مستودعات المساعدات التابعة لها في قطاع غزة تعرض للقصف، مما أدى إلى إصابة العشرات.
وذكرت المتحدثة باسم الأونروا، جولييت توما: "يمكننا أن نؤكد أن مستودع ومركز توزيع تابع للأونروا في رفح (جنوب غزة) تعرضا للقصف ما أدى إلى إصابة العشرات.
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