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بلدية إربد الكبرى تلغي مظاهر زينة شهر رمضان تضامًا مع قطاع غزة

3/13/2024 3:12:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر مجلس بلدية إربد الكبرى، وبالإجماع، إلغاء مناقصة زينة شهر رمضان المبارك؛ تضامًا مع قطاع غزة.
وقال رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور نبيل الكوفحي، اليوم الأربعاء، إن القرار جاء بسبب الأوضاع التي يعيشها قطاع غزة، بالإضافة للأوضاع في الأراضي المحتلة.
وأشار إلى أن تضامن بلدية إربد الكبرى مع قطاع غزة يأتي ضمن سياق مواقف المملكة الأردنية الهاشمية الداعمة للقضية الفلسطينية.


وذكر الكوفحي أن بلدية إربد الكبرى، عملت خلال الفترة الماضية على جمع التبرعات لصالح أهالي قطاع غزة، كما دعمت البلدية الكثير من الأنشطة الداعمة للقضية الفلسطينية ولأهالي قطاع غزة.


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