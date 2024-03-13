بلدية إربد الكبرى تلغي مظاهر زينة شهر رمضان تضامًا مع قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر مجلس بلدية إربد الكبرى، وبالإجماع، إلغاء مناقصة زينة شهر رمضان المبارك؛ تضامًا مع قطاع غزة.
وقال رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور نبيل الكوفحي، اليوم الأربعاء، إن القرار جاء بسبب الأوضاع التي يعيشها قطاع غزة، بالإضافة للأوضاع في الأراضي المحتلة.
وأشار إلى أن تضامن بلدية إربد الكبرى مع قطاع غزة يأتي ضمن سياق مواقف المملكة الأردنية الهاشمية الداعمة للقضية الفلسطينية.
وذكر الكوفحي أن بلدية إربد الكبرى، عملت خلال الفترة الماضية على جمع التبرعات لصالح أهالي قطاع غزة، كما دعمت البلدية الكثير من الأنشطة الداعمة للقضية الفلسطينية ولأهالي قطاع غزة.
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