جمعية الفنادق: انخفاض إشغال المنشآت مقارنة برمضان الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت جمعية الفنادق الأردنية، إن نسب الإشغال مع بداية شهر رمضان المبارك تراجعت بشكل واضح مقارنة مع العام الماضي.



وبينت الجمعية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المنشآت الفندقية عادة ما تبدأ شهر رمضان المبارك بطلب مرتفع نظرًا لإقبال الزوار المحليين والسياح الذين يقصدون المملكة لاسيما مع الاجواء الربيعية التي تشهدها المملكة في هذه الفترة من السنة، وعروض الإفطار.

وأوضح البيان، أنّ الأرقام تكشف تراجع نسب الإشغال في المنشآت الفندقية مما يؤدي الى وضع غير مستقر وتراجع في السياحة وانخفاض أعداد الزوار وقد ينعكس سلبًا على نسب الإشغال في الفنادق والمنشآت.

وشهد العام الماضي في ذات الفترة من شهر رمضان، ارتفاعًا ملحوظًا على طلب إشغال المنشآت الفندقية، في حين، تشهد فنادق العاصمة عمان هذا العام انخفاضًا بنسبة 28%.



وبلغت نسبة إشغال فنادق العاصمة في شهر رمضان من العام الماضي، 51% في حين لم تتجاوز هذا العام 23%.



وفي التفاصيل فقد شهدت فنادق منطقة البحر الميت انخفاضًا ملموسا بنسبة 45% مقارنة مع نسب اشغال العام الماضي حيث وصلت حينها إلى 70% مقارنة بالنسب المتوقعة لهذا العام التي قد لا تتجاوز 25%.

أما فنادق البترا فقد انخفضت فيها نسبة إشغال المنشآت الفندقية 67%، حيث كانت في العام 80% واليوم 13% فقط، بحسب البيان.

