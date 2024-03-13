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الاحتلال الإسرائيلي يرصد تسلل غواصين قرب قاعدة زيكيم العسكرية

3/13/2024 3:12:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الجيش تمكن من إبعاد غواصين اثنين حاولا التسلل قرب الشواطئ الشمالية لقطاع غزة، بعد مخاوف من وصولهما إلى منطقة زيكيم.

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