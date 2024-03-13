الاحتلال الإسرائيلي يرصد تسلل غواصين قرب قاعدة زيكيم العسكرية

الاحتلال الإسرائيلي يرصد تسلل غواصين قرب قاعدة زيكيم العسكرية
التاريخ
3/13/2024 3:12:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الجيش تمكن من إبعاد غواصين اثنين حاولا التسلل قرب الشواطئ الشمالية لقطاع غزة، بعد مخاوف من وصولهما إلى منطقة زيكيم.
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