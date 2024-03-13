نتنياهو يصر على عملية برية عسكرية في رفح
التاريخ
3/13/2024 3:12:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو أكد خلال لقائه نظيره الهولندي مارك روته أن دخول مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة ضروري لتحقيق أهداف الحرب، وفق تعبيره.
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