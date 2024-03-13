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حزب الله يتصدى لمسيّرة ويقصف موقعا إسرائيليا

3/13/2024 3:12:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - افادت وسائل اعلام بتعرض محيط بلدة مركبا جنوبي لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي، بينما قال حزب الله إنه استهدف ثكنة راميم الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية.
كما أعلن حزب الله أنه تصدى ‏لمسيّرة إسرائيلية في أجواء المناطق الحدودية مع إسرائيل، مما أجبرها على التراجع.

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