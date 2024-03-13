حزب الله يتصدى لمسيّرة ويقصف موقعا إسرائيليا

حزب الله يتصدى لمسيّرة ويقصف موقعا إسرائيليا
التاريخ
3/13/2024 3:12:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - افادت وسائل اعلام بتعرض محيط بلدة مركبا جنوبي لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي، بينما قال حزب الله إنه استهدف ثكنة راميم الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية.
كما أعلن حزب الله أنه تصدى لمسيّرة إسرائيلية في أجواء المناطق الحدودية مع إسرائيل، مما أجبرها على التراجع.
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