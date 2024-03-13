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قائد الفرقة 98 بالجيش الإسرائيلي ينتقد السياسيين

3/13/2024 3:12:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب قائد الفرقة 98 بالجيش الإسرائيلي السياسيين بالتوحد، قائلا إنهم ليسوا على قدر ما يستحقه جنود الجيش الذين يُقتلون في قطاع غزة، وفق تعبيره.
وقال -في بيان- إن الفشل الذي شهدته إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي يدفعهم لـ"طأطأة رؤوسهم".

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