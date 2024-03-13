قائد الفرقة 98 بالجيش الإسرائيلي ينتقد السياسيين

قائد الفرقة 98 بالجيش الإسرائيلي ينتقد السياسيين
التاريخ
3/13/2024 3:12:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب قائد الفرقة 98 بالجيش الإسرائيلي السياسيين بالتوحد، قائلا إنهم ليسوا على قدر ما يستحقه جنود الجيش الذين يُقتلون في قطاع غزة، وفق تعبيره.
وقال -في بيان- إن الفشل الذي شهدته إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي يدفعهم لـ"طأطأة رؤوسهم".
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