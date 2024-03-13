الارصاد تنشر تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس
التاريخ
3/13/2024 3:12:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.
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