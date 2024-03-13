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الارصاد تنشر تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

3/13/2024 3:12:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

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