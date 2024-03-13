Wednesday, 13 March 2024 11:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأسهم الأوروبية تفتتح تداولاتها على ارتفاع قياسي

3/13/2024 3:11:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتحت الأسهم الأوروبية تداولاتها، اليوم الأربعاء، على ارتفاع لتسجل مستوى قياسيا غير مسبوق، إذ بثت نتائج إيجابية لعدد من الشركات جوا من التفاؤل في السوق، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات للإنتاج الصناعي.
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 % بعد أن حقق أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق أمس الثلاثاء، وكسب المؤشر الفرعي لشركات التجزئة 3 % ليكون الأفضل أداء بين مختلف القطاعات، مدعوما بارتفاع سهم زالاندو بنسبة 16.9 % بعد أن أعلنت شركة بيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت عن تحقيق أرباح في الربع الرابع وعن برنامج لإعادة شراء الأسهم.
كما ارتفع سهم "إي.أون" بنسبة 6 % بعد أن رفعت الشركة المشغلة لشبكات الطاقة هدفها الاستثماري إلى 42 مليار يورو (45.90 مليار دولار) على مدى 5 سنوات، وقدمت تقديرات تفوق التوقعات للأرباح في 2024.
بدوره، قفز سهم فالوراك 6.6 % بعد أن أعلنت شركة آرسيلور ميتال لصناعة الصلب عن استحواذها على حصة 28.4 % في فالوراك، التي يقع مقرها في فرنسا، مقابل حوالي 955 مليون يورو لزيادة انكشافها في قطاع الأنابيب.













MENAFN13032024000208011052ID1107974098

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث