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النفط يقفز 2% بعد هجمات أوكرانية على المصافي الروسية

3/13/2024 3:11:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بنحو 2% بدعم من اضطراب محتمل في الإنتاج بعد الهجمات الأوكرانية على مصافي روسية ووسط توقعات بطلب عالمي قوي وآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة قريبا على الرغم من صعوبة كبح التضخم في الولايات المتحدة فيما يبدو.
وشنت أوكرانيا، الأربعاء، هجوما واسع النطاق بطائرات مسيرة على مناطق روسية، مما تسبب في اندلاع حريق في أكبر مصفاة نفط تابعة لشركة روسنفت فيما وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنها محاولة لعرقلة الانتخابات الرئاسية الروسية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.52 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 83.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 1300 بتوقيت غرينتش. وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أبريل 1.62 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 79.18 دولار.













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