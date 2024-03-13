النفط يقفز 2% بعد هجمات أوكرانية على المصافي الروسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بنحو 2% بدعم من اضطراب محتمل في الإنتاج بعد الهجمات الأوكرانية على مصافي روسية ووسط توقعات بطلب عالمي قوي وآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة قريبا على الرغم من صعوبة كبح التضخم في الولايات المتحدة فيما يبدو.
وشنت أوكرانيا، الأربعاء، هجوما واسع النطاق بطائرات مسيرة على مناطق روسية، مما تسبب في اندلاع حريق في أكبر مصفاة نفط تابعة لشركة روسنفت فيما وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنها محاولة لعرقلة الانتخابات الرئاسية الروسية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.52 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 83.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 1300 بتوقيت غرينتش. وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أبريل 1.62 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 79.18 دولار.
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