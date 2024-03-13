ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وانخفاضه مقابل اليورو

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وانخفاضه مقابل اليورو
التاريخ
3/13/2024 3:11:39 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع الجنيه الاسترليني، اليوم الأربعاء، أمام الدولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وحسب التقارير الاقتصادية البريطانية، ارتفع الاسترليني بشكل طفيف أمام الدولار بنسبة 01ر0 بالمئة عند 2796ر1 دولار، في حين تراجع 09ر0 بالمئة أمام اليورو عند 1699ر1 يورو.
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