ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وانخفاضه مقابل اليورو

وحسب التقارير الاقتصادية البريطانية، ارتفع الاسترليني بشكل طفيف أمام الدولار بنسبة 01ر0 بالمئة عند 2796ر1 دولار، في حين تراجع 09ر0 بالمئة أمام اليورو عند 1699ر1 يورو.

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