باولو بينتو يستبعد هداف الإمارات من قائمة مباراتي اليمن في التصفيات الآسيوية المزدوجة

استبعد البرتغالي باولو بينتو مدرب الامارات الهداف التاريخي علي مبخوت عن القائمة التي استدعاها الأربعاء، استعدادا لخوض مباراتين أمام اليمن ضمن منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

ويأتي استبعاد مبخوت (33 عاماً) أفضل هداف في منتخب الامارات برصيد 85 هدفاً، ليؤكد خروج مهاجم الجزيرة الذي يتصدر ايضا ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري برصيد 217 هدفاً، من حسابات بينتو الذي لم يشرك اللاعب في المباريات الأربع التي خاضها "الابيض" في كأس آسيا الاخيرة التي اقيمت في قطر.

وتستضيف الامارات اليمن في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة في 21 مارس في ابوظبي، قبل ان تحل ضيفة عليها في 26 منه بمدينة الخبر السعودية.

وتتصدر الامارات المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط من فوزين، مقابل 3 نقاط للبحرين واليمن، وتأتي نيبال اخيرة من دون رصيد.

وهنا قائمة الـ26 لاعبا التي استدعاها بينتو لمباراتي اليمن:

لحراسة المرمى: خالد عيسى (العين)، علي خصيف (الجزيرة)، خالد توحيد (الشارقة)

للدفاع: خالد الهاشمي (العين)، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عبد الله ادريس (الجزيرة) أحمد جميل، بدر ناصر (شباب الأهلي)، خالد الظنحاني (الشارقة)، زايد سلطان (الوحدة)

للوسط: علي سالمين (الوصل)، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد (العين)، ماجد راشد (الشارقة)، طحنون الزعابي، عبد الله حمد (الوحدة)، يحيى الغساني، حارب عبد الله (شباب الأهلي)، عصام فائز( عجمان)

للهجوم: علي صالح، فابيو ليما، كايو كانيدو (الوصل)، سلطان عادل (اتحاد كلباء)، زايد العامري( الجزيرة)

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