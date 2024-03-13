نقل البطولة الرباعية الدولية من الإمارات لمصر



أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، نقل فعاليات البطولة الدولية الودية، التي كان سيشارك بها منتخب مصر خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة للقاهرة.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم أن اتحادات الدول المشاركة في البطولة وهي مصر وكرواتيا وتونس ونيوزلندا ، اتفقت على إقامة المسابقة بمشاركة منتخباتها في العاصمة المصرية القاهرة، بدلا من الإمارات كما كان مقررا في السابق، على أن يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم البطولة.

وأضاف "تبعًا للاتفاق تقام البطولة في الفترة بين 18 إلى 26 مارس الحالي وفقا للشكل المحدد مسبقا، حيث يواجه المنتخب المصري نظيره النيوزيلندي، ويلتقي منتخبا تونس وكرواتيا في مباراة قبل النهائي الأخرى، على أن تقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين الخاسرين يوم 25 من ذات الشهر، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية في اليوم التالي"

وأضاف اتحاد الكرة المصري أن نظيره الكرواتي أكد حضور منتخبه بكامل نجومه وفي مقدمتهم المخضرم لوكا مودريتش، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، في البطولة.

وقال إبراهيم حسن إن صلاح طلب عدم الانضمام لتشكيلة المنتخب في الفترة الحالية لرغبته في مواصلة برنامجه العلاجي مع ناديه ليفربول.

وتعرض صلاح لإصابة منعته من استكمال كأس الأمم مع مصر، وغاب لفترة عن فريقه الإنجليزي قبل أن يشارك من على مقاعد البدلاء في التعادل 1-1 مع مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي.

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