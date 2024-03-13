نقل البطولة الرباعية الدولية من الإمارات لمصر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، نقل فعاليات البطولة الدولية الودية، التي كان سيشارك بها منتخب مصر خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة للقاهرة.
وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم أن اتحادات الدول المشاركة في البطولة وهي مصر وكرواتيا وتونس ونيوزلندا ، اتفقت على إقامة المسابقة بمشاركة منتخباتها في العاصمة المصرية القاهرة، بدلا من الإمارات كما كان مقررا في السابق، على أن يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم البطولة.
وأضاف "تبعًا للاتفاق تقام البطولة في الفترة بين 18 إلى 26 مارس الحالي وفقا للشكل المحدد مسبقا، حيث يواجه المنتخب المصري نظيره النيوزيلندي، ويلتقي منتخبا تونس وكرواتيا في مباراة قبل النهائي الأخرى، على أن تقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين الخاسرين يوم 25 من ذات الشهر، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية في اليوم التالي"
وأضاف اتحاد الكرة المصري أن نظيره الكرواتي أكد حضور منتخبه بكامل نجومه وفي مقدمتهم المخضرم لوكا مودريتش، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، في البطولة.
وقال إبراهيم حسن إن صلاح طلب عدم الانضمام لتشكيلة المنتخب في الفترة الحالية لرغبته في مواصلة برنامجه العلاجي مع ناديه ليفربول.
وتعرض صلاح لإصابة منعته من استكمال كأس الأمم مع مصر، وغاب لفترة عن فريقه الإنجليزي قبل أن يشارك من على مقاعد البدلاء في التعادل 1-1 مع مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN13032024000110011019ID1107973961
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.