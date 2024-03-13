Wednesday, 13 March 2024 11:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لأول مرة في تاريخه.. منتخب الإمارات للكرة الشاطئية يتقدم للمركز السابع عالمياً

3/13/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقدم منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الشاطئية إلى المركز السابع عالمياً للمرة الأولى في تاريخه، حسب تصنيف شهر مارس 2024 الذي أعلنته اللجنة التنفيذية للعبة في الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس، على موقعها الرسمي، بعد أن حصد 2019.25 نقطة.

وحافظ منتخبنا الوطني على صدارته للمنتخبات العربية للمرة الثالثة على التوالي منذ تصنيف شهر نوفمبر 2023، بينما تراجع للمركز الثالث آسيوياً خلف منتخبي اليابان وإيران، بعد أن ظل في المركز الثاني خلال تصنيفي نوفمبر 2023، ويناير 2024.

وكان منتخب الشاطئية قد شارك مؤخراً في بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي استضافتها الإمارات على ملعب حي دبي للتصميم في الفترة من 15 إلى 25 فبراير الماضي، وبمشاركة 16 منتخبًا.

ونجح منتخبنا الوطني في حصد العلامة الكاملة خلال مبارياته في الدور الأول، بفوزه على منتخبات مصر (2 - 1)، وأمريكا (3 - 2) في الشوط الإضافي، وإيطاليا (3 - 1) بالركلات الترجيحية، وتأهل للدور الثاني، ولكنه تعرض للخسارة أمام منتخب إيران (1 - 2) بعد أن قدم أداءً قويًا خلال هذه المباراة.

ونجح لاعبو المنتخب بدعم جماهيري كبير في مواصلة تحقيق إنجازات لكرة القدم الشاطئية الإماراتية خلال مونديال "الإمارات 2024"، حيثُ ساهموا في أن يُصبح منتخبنا الوطني أول منتخب عربي يفوز بجميع مبارياته في مرحلة المجموعات، وأول منتخب عربي يتأهل للدور ربع النهائي للمونديال العالمي قبل نهاية الدور الأول بجولة واحدة منذ نسخة عام 2007.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN13032024000110011019ID1107973960

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث