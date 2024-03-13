النسخة الـ 6 لـطواف الإمارات ..1390 متطوعاً و 800 ساعة بث مباشر في 200 دولة



أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لطواف الإمارات للدراجات الهوائية عن عدد من الأرقام، والاحصائيات القياسية، الخاصة بالنسخة السادسة من الطواف والتي أسدل الستار عليها مؤخرا وتوج بلقبها الدراج البلجيكي لينارت فان ايتفيلت" / 22 عاما/ دراج فريق لوتو ديستني محققا إنجازا فريدا هو الأول من نوعه في مشواره برياضة الدراجات.

وعلى مدار أيام، ومراحل السباق الـ7، قطع 140 دراجا مثلوا 20 فريقا عالميا، مسافة 985 كم، بمختلف الطرق، والمناطق الجبلية المخصصة.

وتم بث منافسات الطواف في 200 دولة، من خلال 800 ساعة بث مباشر، فيما قامت 3 طائرات مروحية بتصوير الحدث من جميع جوانبه خلال 83 ساعة طيران وعبر27 كاميرا تلفزيونية متخصصة.

وساهم في تقديم خدمات التصوير وتسهيل الحركة، 50 سائقا مرخصا من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، فيما قام 60 صحفيا، و50 مصورا من جميع أنحاء العالم بتغطية الحدث، ونقله إلى وسائل الإعلام المختلفة.. في حين شاركت 662 آلية ودورية للشرطة، بالإضافة إلى 905 أفراد شرطة، و20 سيارة إسعاف، في تأمين الحدث.

وبمشاركة 1390 متطوعا، تم تسهيل العديد من العمليات اللوجستية للدراجين، ومختلف المشاركين.. وخلال النسخة السادسة من طواف الإمارات تم استخدام 6110 حواجز لتسهيل الحركة، وتنظيمها.

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