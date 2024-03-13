كلوب يعلن قراره بشأن مشاركة محمد صلاح مع ليفربول



أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول اليوم الأربعاء أن محمد صلاح هداف الفريق المتصدر للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم جاهز للعب أساسيا بعد فترة من عدم بدء المباريات بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وتعرض صلاح لإصابة منعته من استكمال كأس الأمم الأفريقية مع مصر في يناير، وغاب لفترة عن فريقه الإنجليزي قبل أن يشارك من على مقاعد البدلاء في التعادل 1-1 مع مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي.

وقال كلوب إن صلاح، الذي شارك من مقاعد البدلاء في آخر مباراتين، جاهز للمشاركة بشكل أساسي للمرة الأولى مع ليفربول منذ فبراير الماضي.

وأبلغ كلوب الصحفيين "لست متأكدا من قدرته على المشاركة في 90 دقيقة لكنه جاهز للعب منذ البداية... كان بإمكانه البدء أساسيا في المباراة الماضية. لكنني لست متأكدا من عدد دقائق مشاركته.

"هذا ما يحدث حين يعود أي لاعب من الإصابة".

ووصف كلوب عودة مايكل إدواردز المدير الرياضي السابق للنادي للعمل مديرا تنفيذيا لعمليات كرة القدم بالأخبار "العظيمة".

وعمل إدواردز مع كلوب حين فاز ليفربول بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز في العام التالي.

وقال كلوب، الذي سيغادر منصبه نهاية هذا الموسم " أنا سعيد حقا... قلت عدة مرات إنني أريد رؤية النادي في أفضل مكان ممكن بعد رحيلي.

"كل شيء أستطيع فعله أثناء وجودي هنا سأفعله. بعد ذلك سيقوم الناس بما عليهم فعله. أعتقد أن هذا هو الحل المثالي (للموقف)".

ويستضيف ليفربول منافسه سبارتا براج في إياب دور الستة عشر للدوري الأوروبي غدا الخميس بعدما تفوق 5-1 في مباراة الذهاب. كما سيحل ضيفا على مانشستر يونايتد في دور الثمانية لكاس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وقال كلوب "نحتاج لمن هم أفضل جاهزية في مباراة (الغد). علينا الحفاظ على الزخم ومواصلة التقدم... وألا نفكر في مباراة الأحد المقبل حتى لو كانت على ملعب مانشستر يونايتد".

وتابع "أعتقد فقط أن براج يريد وضع الأمور في نصابها الصحيح. علينا لعب مباراة كرة قدم جيدة لأنها على ملعبنا... علينا أن نفوز بهذه المسابقة (الدوري الأوروبي) وهو ما يتطلب أن نتقدم فيها بقدر الإمكان".





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