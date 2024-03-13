افتتاح فعاليات النسخة الـ11 لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، افتتح معالي راشد سعيد العامري، مستشار مكتب رئيس الدولة، للشؤون الإستراتيجية، رئيس اللجنة الرياضية، أمس“الثلاثاء”، فعاليات النسخة الـ 11 لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، في فندق قصر الإمارات بأبوظبي.

وشهد معاليه جانبا من مباراة فريق قطاع الخدمات المساندة وفريق مكتب الشؤون الخاصة، وذلك بحضور معالي سلطان ضاحي الحميري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة التنفيذي، وسعادة حسن إبراهيم الحمادي، وكيل ديوان الرئاسة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وسعادة أحمد عبيد الظاهري، نائب مدير قطاع الشؤون الحكومية بديوان الرئاسة، وكل من سعادة عبدالله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وسعادة محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وعدد من المسؤولين وممثلي الشركات الراعية، ووسائل الإعلام.

وأشاد معالي راشد سعيد العامري بالدعم اللامحدود من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للحركة الرياضية في الدولة، وكذلك دعم الشباب وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية، منوها بأهمية هذه البطولة وتنظيمها خلال شهر رمضان المبارك، وبما يسهم في تحقيق أهدافها والبناء على نجاحاتها السابقة، وبما يعزز من دورها في تعزيز الثقافة الرياضية والحفاظ على ممارستها في مجتمع ديوان الرئاسة؛ حيث يشارك في البطولة ولأول مرة 16 فريقا جديدا وهو دليل على التطور الكبير".

وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لكل من اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية على التعاون لإنجاح هذه البطولة، وكذلك للجهات الراعية.

وقال معالي سلطان ضاحي الحميري:" تنطلق هذه البطولة من الرؤية الإستراتيجية لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في دعم الرياضة ورعاية البطولات الرياضية في الدولة، ونأمل في أن تحقق البطولة، كما كانت دوما أهدافها في دعم تعزيز الروح الرياضية وضمان استدامة الرياضة لدى الموظفين في المؤسسات المشاركة وبما ينعكس على مختلف فئات المجتمع".

وقام معالي راشد سعيد العامري، بتفقد منطقة الجماهير "فان زون"، التي تُنظمها اللجنة بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، وتتضمّن العديد من الأنشطة الرياضية لمختلف الفئات العمرية، رافقه فيها سعادة عبدالله ناصر الجنيبي.

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