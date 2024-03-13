الجوع في السوادن يهدد آلاف الأطفال والحوامل

حذرت منظمات إغاثة من تبعات الصراع الدائر فى السودان على السلطة منذ نحو عام على السكان فى ضوء ما ألحقه من أضرار بالغة بالنظام الصحي والزراعة .

وحذرت منظمة "سيف ذا تشلدرين" أو (أنقذوا الأطفال) اليوم الأربعاء من ترد مثير في الوضع الإنساني في السودان وتبعات جسيمة، خاصة على الأطفال الصغار وأمهاتهن.

وذكرت المنظمة في بيان أن البيانات الجديدة الصادرة من المنظمات الإنسانية ووزارة الصحة السودانية تشير إلى أن حوالي 230 ألف طفل وأم صغيرة وامرأة حامل قد يموتون جوعا في الشهور المقبلة.

وقال عارف نور المدير المحلي لمنظمة "سيف ذي تشيلدرن" إن مخزون الطعام على وشك الانتهاء.

وأضاف نور: "إذا لم تتم زراعة شيء اليوم، لن يوجد ما يؤكل غدا. إننا نشهد مستوى ضخما من الجوع والمعاناة والموت، ومع ذلك يشيح العالم بوجهه عنها".

وأوضح نور أن المجتمع الدولي لا بد أن يتدخل للحيلولة دون وفاة المزيد من الأشخاص.

وتشير تقارير إلى أن ما يربو على 9ر2 مليون طفل في السودان يعانون حاليا من سوء التغذية الحاد. كما أن هناك 729 ألف طفل آخر دون الخامسة يواجهون الموت بسبب سوء التغذية الحاد المتفاقم.

ومنذ نشوب الصراع في أبريل الماضي انهار النظام الصحي وإنتاج الغذاء إلى حد كبير وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 45 %.

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