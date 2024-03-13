زلزال بقوة 6 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 6,0 درجات بابوا غينيا الجديدة في وقت مبكر الخميس، على بعد 65 كيلومترًا جنوب شرق بلدة كيمبي، حسبما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي.

وقال المصدر نفسه إن الهزّة حصلت على عمق 50 كيلومترًا تقريبًا في مقاطعة غرب بريطانيا الجديدة قرابة الساعة 1,13 بعد منتصف الليل (15,13 ت غ الأربعاء).

ولم تصدر تقارير فورية عن تسجيل أضرار أو إصابات ولا تحذيرات من حدوث موجات تسونامي.

وتُعدّ الزلازل شائعة في بابوا غينيا الجديدة التي تقع على "حزام النار"، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني كثيف تمتدّ من اليابان إلى حوض المحيط الهادئ مرورا بجنوب شرق آسيا.

وفي أبريل 2023، قُتل سبعة أشخاص جراء زلزال قوته 7 درجات ضرب منطقة مغطاة بالغابات في بابوا غينيا الجديدة.

وتسببت بعض الزلازل الحديثة العهد في المنطقة بموجات تسونامي وانزلاقات في التربة.

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