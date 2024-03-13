زلزال بقوة 6 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب زلزال بقوة 6,0 درجات بابوا غينيا الجديدة في وقت مبكر الخميس، على بعد 65 كيلومترًا جنوب شرق بلدة كيمبي، حسبما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي.
وقال المصدر نفسه إن الهزّة حصلت على عمق 50 كيلومترًا تقريبًا في مقاطعة غرب بريطانيا الجديدة قرابة الساعة 1,13 بعد منتصف الليل (15,13 ت غ الأربعاء).
ولم تصدر تقارير فورية عن تسجيل أضرار أو إصابات ولا تحذيرات من حدوث موجات تسونامي.
وتُعدّ الزلازل شائعة في بابوا غينيا الجديدة التي تقع على "حزام النار"، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني كثيف تمتدّ من اليابان إلى حوض المحيط الهادئ مرورا بجنوب شرق آسيا.
وفي أبريل 2023، قُتل سبعة أشخاص جراء زلزال قوته 7 درجات ضرب منطقة مغطاة بالغابات في بابوا غينيا الجديدة.
وتسببت بعض الزلازل الحديثة العهد في المنطقة بموجات تسونامي وانزلاقات في التربة.
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