158 % نمواً في عدد الطلبات المنجزة عبر منصة دبي كوميرسيتي خلال 2023



أعلنت "دبي كوميرسيتي"، المنطقة الحرة الأولى من نوعها والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، عن تسجيل معدلات نمو قياسية في عمليات التجارة الرقمية وبوابة المرور التابعة لها خلال عام 2023 مقارنة بالعام الماضي.

كما كشفت دبي كوميرسيتي عن ازدياد حجم البضائع الصادرة والواردة عبر منصة المرور (DCC Way) التابعة لها بنسبة 56% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، إلى جانب ارتفاع عدد الطلبات المنجزة عبر منصة التجارة الرقمية الخاصة بها بنسبة 158%، ونمو عمليات شحن البضائع من مراكز التوزيع عبر منصاتها الخاصة بالتجارة الرقمية بنسبة 92% خلال الفترة ذاتها.

وقال عبد الرحمن شاهين نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي كوميرسيتي، إن معدلات النمو المتميزة التي سجلتها في حجم عمليات التجارة الرقمية وبوابة المرور التابعة لها خلال 2023، تعكس تنامي مكانة دبي بوصفها عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجاذبيتها كمركز اقتصادي محوري على المستوى الإقليمي ومحطة لوجيستية رائدة ومتفردة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد أن هذه المعدلات القياسية التي شهدتها عمليات التجارة الرقمية في دبي كوميرسيتي خلال 2023 تعد انعكاسا لمسيرة التحوّل الرقمي الشامل الذي تشهده الإمارة والتزام دبي كوميرسيتي بمواصلة جهودها بشكل دؤوب لتطوير منظومتها الرقمية، بما يُعزز من عمليات الشركات ويدعم تسهيل مزاولة الأعمال ويُسهم في جذب المزيد من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم إلى دبي.

وتوفر دبي كوميرسيتي، أول منظومة تجارة رقمية تنافسية وحلول مبتكرة ومتكاملة تتيح للشركات العمل بسهولة وكفاءة، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية، وخدمات الإرشاد والتوجيه حول اللوائح التنظيمية للقطاع في المنطقة، والحلول اللوجستية المتكاملة بما يشمل التخزين وحلول التوصيل إلى الوجهة النهائية، وحلول منصات التجارة الرقمية المتكاملة وخدمات التسويق الرقمي وغيرها من خدمات الدعم.





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