طرق دبي تنجز أعمال الطرق الداخلية والإنارة في مناطق مرغم ولهباب والليسيلي وحتا



أنجزت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أعمال الطرق الداخلية والإنارة في الشوارع القائمة، في أربع مناطق سكنية، هي مرغم ولهباب والليسيلي وحتا، بطول إجمالي 35 كيلومترا، منها أعمال طرق بطول 18 كيلومترا، وأعمال إضافة أعمدة إنارة للشوارع القائمة بطول 17 كيلومترا، وشرعت الهيئة في تنفيذ أعمال طرق إضافية في منطقتي لهباب والليسيلي لتلبية احتياجات السكان.

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات إن تنفيذ مشروع الطرق الداخلية، يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية في المناطق السكنية وأرياف وبراري دبي، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان، كما يأتي في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على تطوير البنية التحتية الأساسية من أعمال الطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار في المناطق السكنية.

وشملت أعمال الطرق المنجزة في منطقة مرغم، تنفيذ طرق بطول 5 كيلومترات، في المنطقة الواقعة على شارع دبي-العين، بالقرب من سكاي دايف دبي، حيث جرى تعبيد الطرق في المنطقة مع أعمال البنية التحتية التي تضمنت إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع، ويخدم المشروع أكثر من 1100نسمة يقطنون في تلك المنطقة.

وجرى في منطقة لهباب، رصف طرق بطول 4 كيلومترات، مع أعمال البنية التحتية التي شملت إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع، كما شملت تنفيذ أعمال إنارة للطرق القائمة في منطقة لهباب على شارع دبي- حتا بجانب مضمار لهباب لسباق الهجن بطول كيلومترين.

ويخدم المشروع أكثر من 3 آلاف نسمة يقطنون في تلك المنطقة، ويسهم المشروع في تحسين ربط المنطقة السكنية قيد التطوير مع شبكة الطرق.

وبلغ طول الطرق المنفذة في منطقة الليسيلي، قرابة 7 كيلومترات، كما جرى تنفيذ أعمال إنارة للطرق القائمة في منطقة سيح السلم بالقرب من لاست اكزيت وبحيرات القدرة، بطول يزيد على 7 كيلومترات، ويخدم المشروع قرابة 2900 نسمة يقطنون في تلك المنطقة، ويسهم المشروع في تحسين مداخل ومخارج المنطقة.

وفي منطقة حتا جرى تنفيذ طرق بطول كيلومترين في منطقة (سهيلة) في حتا، إلى جانب أعمال البنية التحتية التي شملت إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع، ويخدم المشروع حوالي 6 آلاف نسمة يقطنون في تلك المناطق، ويسهم المشروع في تحسين المداخل والمخارج، وتحسين ربط المنطقة السكنية قيد التطوير مع شبكة الطرق.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، أنجزت مؤخرا تنفيذ طرق داخلية في 3 مناطق سكنية هي القوز الثانية، وند الشبا الثانية، والبرشاء جنوب الثالثة، بطول إجمالي37 كيلومترا، ويقدر عدد سكان المناطق الثلاث بأكثر من 12 ألف نسمة.

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