طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً و رطب ليلاً



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الغربية والجزر ليلاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:05 و المد الثاني عند الساعة 03:58 و الجزر الأول عند الساعة 09:44 والجزر الثاني عند الساعة 21:37.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 13:11 والمد الثاني عند الساعة 00:22 و الجزر الأول عند الساعة 18:37 والجزر الثاني عند الساعة 07:19.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 29 18 85 40

دبي 31 19 80 35

الشارقة 31 16 80 40

عجمان 29 18 90 45

أم القيوين 29 17 90 40

رأس الخيمة 30 14 90 35

الفجيرة 27 21 80 40

العـين 32 16 80 35

ليوا 29 15 85 35

الرويس 27 18 90 40

السلع 28 18 90 40

دلـمـا 28 21 85 45

طنب الكبرى 25 21 80 45

طنب الصغرى 25 21 80 45

أبو موسى 24 21 90 50

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